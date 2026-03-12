FAMASA recibe 6.000 euros para financiar los gastos del Festival Internacional de Cortometrajes sobre personas mayores

La Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) recibe una subvención de 6.000 euros por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en el Consejo de Gobierno, para financiar los gastos derivados de las obras que se proyectan en el Festival Internacional de Cortometrajes sobre personas mayores de Salamanca.

Lo que se pretende con esta ayuda es llevar a los centros de día y residencias el Ficma, un evento cinematográfico que lleva celebrándose en Salamanca desde 2016 entre septiembre y octubre, brindando esta oferta cultural a los mayores dependientes y a personas con discapacidad que viven en residencias.

Tras la proyección se organizará un debate en el que se analizará si los espectadores se sienten identificados con los cortometrajes y se dará una charla informativa a las personas mayores de los centros residenciales.