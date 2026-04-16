La familia de María Caamaño agradece el apoyo recibido "en este largo partido" y pide más investigación: "Sin ella, no hay vida"

La familia de María Caamaño, la 'Princesa Futbolera Guerrera', ha compartido unas palabras de cariño con las personas que han animado a la pequeña en su lucha contra el cáncer infantil. "Queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido", han publicado en sus redes sociales.

Los padres y la hermana de María también han reconocido la labor de los equipos médicos que han tratado a María "durante estos 2392 días". Entre ellos, los sanitarios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde la pequeña ha fallecido tristemente este jueves, 16 de marzo. "Sin invesigación no hay vida. Seguiremos sumando, por ella", han sentenciado.

Tras el apoyo recibido durante tanto tiempo, la familia de la 'Princesa Futbolera Guerrera' ha pedido un último favor a sus seguidores: "Seguid rezando por ella, y por nosotros. Para que la sigamos sintiendo tan cerca como os sentimos a vosotros".