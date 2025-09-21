Las familias de personas con TEA en Castilla y León reclaman equidad en los servicios y la aplicación del Plan de Acción

Más de 200 personas participaron este sábado en Ávila en el VIII Encuentro de Familias de Personas con TEA de Castilla y León, retomado tras varios años de parón bajo el lema “Ciencia y realidades que nos unen”. El foro puso sobre la mesa los retos en la atención especializada al Trastorno del Espectro Autista (TEA) y las necesidades de las familias.

La presidenta de Autismo Castilla y León, Carmen Calvo, recordó que en la Comunidad podría haber más de 24.000 personas con TEA, aunque solo 1.950 reciben atención directa de las diez entidades del movimiento asociativo, que también apoyan a más de 5.800 familiares. Subrayó que existen diferencias notables en los apoyos según la provincia, por lo que reclamó a las administraciones “medidas extraordinarias” que garanticen la equidad en los servicios.

Desde la Junta, el director general Eduardo García destacó el modelo de colaboración con entidades y el apoyo económico de más de seis millones de euros en 2024. En el ámbito sanitario, el director general Álvaro Muñoz apuntó a la mejora en diagnóstico precoz, atención temprana e investigación, con la formación de más de 2.200 profesionales.

Además, se recordó que el Gobierno central ha lanzado el I Plan de Acción de TEA 2024-2027, dotado con 40 millones de euros.