Del farinato al rabo de toro: Salamanca se luce en Madrid Fusión

Siete restaurantes de la capital y la provincia y una decena de productores locales, protagonizan este martes la segunda jornada de Madrid Fusión Alimentos de España. Bajo el impulso del Patronato Provincial de Turismo, la marca “Salamanca Para Comérsela” muestra en el congreso lo mejor de la gastronomía y la restauración salmantinas.

Platos tradicionales como callos, carrillera de ternera o rabo de toro, así como productos emblemáticos como el queso y el farinato, centran las tapas que se degustan este martes en el stand del Patronato de Turismo, poniendo en valor la calidad y diversidad de la cocina de la provincia.

La participación de Salamanca continuará este miércoles con la presencia de otros siete restaurantes, la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes y una docena de productores, que pondrán el broche final a la representación salmantina en la última jornada del congreso.

Madrid Fusión Alimentos de España celebra este año su 24ª edición bajo el lema “El cliente toma el mando”, una declaración que refleja la evolución del sector hacia un comensal cada vez más informado, exigente y con criterio propio. Además, será la edición más internacional hasta la fecha, con una presencia de cocineros extranjeros superior a la de chefs españoles en el escenario principal.