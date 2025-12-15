'Farlopa' , 'braguetazo' o 'bocachancla': entre las palabras que se incorporan al Diccionario de la lengua española

El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, interviene durante la presentación de la versión 23.8.1 del Diccionario de la lengua española, en la Real Academia Española

La responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora, ha presentado las nuevas palabras que se incluyen en la versión electrónica del Diccionario de la lengua española (DLE). Según recoge la Agencia Europa Press, algunas de más destacadas son 'Farlopa', como sinónimo de cocaína; 'Bocachancla' similar a bocazas; o 'Braguetazo' como un coloquialismo para hace referencia al "matrimonio por interés con una persona rica o de clase social más elevada".

También se han incorporado otros términos como 'Mena' para referirse a un "inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él" y 'Turismofobia', como una "expresión de rechazo o para expresar el malestar que sienten los residentes de una ciudad de cara al turismo masivo".

Estas palabras figuran entre las 330 novedades incorporadas entre los nuevos términos y expresiones, de los que la responsable de lexicografía afirma que "este conjunto de novedades del Diccionario en formato de la tercera edición que ahora presentamos no constituye una actualización completa, a diferencia de los 28 años anteriores, sino que se trata de una muestra del trabajo académico previa a la publicación de la nueva edición, la 24, que verá la luz el año que viene".