Los farmacéuticos recibirán formación obligatoria para saber cómo actuar ante la violencia de género

Los ministerios de Sanidad e Igualdad, junto con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, presentaron este miércoles el nuevo 'Protocolo de Actuación de la Farmacia Comunitaria frente a la Violencia de Género'. Este documento clave actualiza el de 2021 e introduce la formación obligatoria y anual para los profesionales con el objetivo de optimizar la prevención, detección y apoyo a las víctimas.

En representación de las 14.000 farmacias que ya operan como Puntos Violeta en España, el presidente del Consejo Farmacéutico, Jesús Aguilar, destacó el compromiso de la red farmacéutica ante esta "lacra social" que calificó como un "grave problema de salud pública".

El protocolo busca reforzar tres pilares fundamentales: sensibilizar, informar y colaborar, con la meta de seguir "salvando vidas". Aguilar enfatizó que la farmacia, con más de 2.300.000 entradas diarias, es un espacio "abierto", "seguro" y "cercano" al que las mujeres pueden acudir.

El nuevo protocolo ofrece a los farmacéuticos una guía detallada para la detección precoz y la derivación a recursos especializados. La guía contempla cómo actuar ante diversas casuísticas, incluyendo: víctimas que conviven con el agresor o que no quieren ser derivadas, casos con menores o mujeres víctimas de violencia sexual y avisos realizados por terceras personas.

Como medida crucial, el documento incluye el 'Protocolo Cero': si la mujer no desea ser derivada a un recurso, el farmacéutico puede activar una alerta para avisar de forma anónima a la Policía o a la Guardia Civil. Además, se ha actualizado la guía de recursos, que ahora incluye, además de los teléfonos 112, 091 y 062, el sistema VioGén y la web WRAP, incorporando oficialmente a las 14.000 farmacias como Puntos Violeta.

La ministra de Sanidad, Mónica García, agradeció la "labor imprescindible" de las farmacias por su "proximidad" y la "confianza" que generan, especialmente en el entorno rural, donde a menudo son el único punto de apoyo.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebró que 14.000 farmacias se sumen a la red, tejiendo un "malla muy potente de apoyo a las víctimas y de denuncia". Redondo sentenció: "La Cruz Verde de las farmacias es también hoy, a partir de hoy, una Cruz Violeta". Resaltó además que el protocolo refuerza la importancia de los entornos en las denuncias, justo cuando se acerca una época del año "especialmente dramática" para la violencia machista.