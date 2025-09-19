La farmacia hospitalaria en Castilla y León apuesta por la medicina de precisión y la inteligencia artificial

Sanidad destina más de 1.300 millones cada año que se dedican a la compra de medicamentos en la Comunidad

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, visita las obras del centro de salud Prosperidad
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, visita las obras del centro de salud Prosperidad

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado el avance de los 14 servicios de farmacia hospitalaria de Castilla y León durante la inauguración del IV Foro de Gestión y Farmacia Hospitalaria en Segovia. Según Vázquez, esta especialidad ha evolucionado de ser un mero dispensador de medicamentos a un servicio de atención integral y personalizada al paciente.

El consejero resaltó la importante inversión realizada por la Junta de Castilla y León, que supera los 10 millones de euros en los últimos dos años, para la tecnificación y automatización de las farmacias hospitalarias. Estas inversiones se han centrado en la creación de "Salas blancas" para la preparación de fármacos especializados y en la robotización de los almacenes para la dispensación automática de medicamentos.

Inversión y formación para un sistema sostenible

Alejandro Vázquez subrayó que esta evolución ha sido posible gracias a la formación anual de 24 farmacéuticos hospitalarios en la Comunidad. Esta docencia, sumada al trabajo de más de 150 especialistas, busca garantizar la incorporación de tecnología farmacéutica de manera rigurosa y sostenible.

El consejero también se refirió a los retos futuros del sector, como la medicina personalizada y de precisión. En este sentido, destacó el programa 5SPM, pionero en la región, que analiza las características del genoma del paciente para evitar efectos secundarios. Asimismo, mencionó el desarrollo de la oncofarmacia y la farmacia de medicina nuclear, así como la aplicación de la inteligencia artificial.

La Junta de Castilla y León destina anualmente más de 1.300 millones de euros a la compra de medicamentos, lo que hace "obligada" la gestión eficiente de los mismos para mantener la sostenibilidad del sistema sanitario.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats