La farmacia hospitalaria en Castilla y León apuesta por la medicina de precisión y la inteligencia artificial

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado el avance de los 14 servicios de farmacia hospitalaria de Castilla y León durante la inauguración del IV Foro de Gestión y Farmacia Hospitalaria en Segovia. Según Vázquez, esta especialidad ha evolucionado de ser un mero dispensador de medicamentos a un servicio de atención integral y personalizada al paciente.

El consejero resaltó la importante inversión realizada por la Junta de Castilla y León, que supera los 10 millones de euros en los últimos dos años, para la tecnificación y automatización de las farmacias hospitalarias. Estas inversiones se han centrado en la creación de "Salas blancas" para la preparación de fármacos especializados y en la robotización de los almacenes para la dispensación automática de medicamentos.

Inversión y formación para un sistema sostenible

Alejandro Vázquez subrayó que esta evolución ha sido posible gracias a la formación anual de 24 farmacéuticos hospitalarios en la Comunidad. Esta docencia, sumada al trabajo de más de 150 especialistas, busca garantizar la incorporación de tecnología farmacéutica de manera rigurosa y sostenible.

El consejero también se refirió a los retos futuros del sector, como la medicina personalizada y de precisión. En este sentido, destacó el programa 5SPM, pionero en la región, que analiza las características del genoma del paciente para evitar efectos secundarios. Asimismo, mencionó el desarrollo de la oncofarmacia y la farmacia de medicina nuclear, así como la aplicación de la inteligencia artificial.

La Junta de Castilla y León destina anualmente más de 1.300 millones de euros a la compra de medicamentos, lo que hace "obligada" la gestión eficiente de los mismos para mantener la sostenibilidad del sistema sanitario.