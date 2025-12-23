La farmacia salmantina avanza hacia una atención más digital, cercana y coordinada

La transformación digital se ha consolidado como una oportunidad estratégica para reforzar el papel sanitario y social de la profesión farmacéutica. Así lo viene defendiendo el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y así lo comparte el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, que trabaja activamente para que los farmacéuticos de la provincia, -en farmacia comunitaria, hospitalaria, Atención Primaria, Salud Pública, análisis clínicos, industria o distribución-, avancen de forma cohesionada hacia un modelo asistencial más conectado, eficiente y centrado en el paciente.

Esta estrategia se apoya en tres pilares claros: una farmacia asistencial, comprometida con la Salud de las personas; social, por su cercanía y accesibilidad; y digital, como herramienta clave para mejorar la coordinación entre profesionales y fortalecer el Sistema Nacional de Salud. En este marco, la implantación y desarrollo de la receta electrónica, ya casi plenamente integrada, ha supuesto un salto cualitativo en seguridad, trazabilidad y continuidad asistencial.

Junto a ello, se han desplegado plataformas que ejemplifican el potencial de la digitalización aplicada al ejercicio diario. Herramientas como FarmaHelp permiten a las farmacias comunitarias colaborar entre sí para dar una respuesta rápida cuando un paciente necesita un medicamento no disponible en su establecimiento habitual. Por su parte, CisMED facilita la comunicación inmediata de incidencias en el suministro, contribuyendo a una gestión más eficiente y transparente, en coordinación con los Colegios Oficiales y el Consejo General.

Pero la digitalización no se limita a la tecnología: requiere formación. En este sentido, el Consejo General, con el respaldo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, se ha sumado al Programa de Formación en Competencias Digitales, impulsado por Red.es y financiado con fondos europeos Next Generation. Se trata de una iniciativa que permite a los farmacéuticos formarse en competencias digitales e inteligencia artificial, con una oferta que abarca desde herramientas transversales de productividad y IA generativa, hasta contenidos específicos del ámbito farmacéutico.

Para el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, esta formación representa una oportunidad clave para que los profesionales de la provincia sigan reforzando su papel asistencial, con un uso responsable y ético de la tecnología, al servicio de una sociedad cada vez más digital, pero que sigue necesitando cercanía, confianza y criterio profesional.