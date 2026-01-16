Las farmacias se suman a la detección precoz de la soledad no deseada en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha dado un nuevo paso en la lucha contra la soledad no deseada con la incorporación de las farmacias de la Comunidad a su red de detección y atención precoz. El objetivo es reforzar el apoyo a las personas mayores que viven solas, especialmente en el medio rural, dentro del Plan autonómico contra la soledad no deseada y el aislamiento social.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha firmado un protocolo de colaboración con el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, que permitirá a estos profesionales colaborar activamente en la identificación de posibles situaciones de aislamiento y orientar a los afectados hacia los recursos sociales disponibles.

Blanco ha subrayado que la soledad no deseada es uno de los principales retos sociales actuales, con consecuencias directas sobre la salud física y mental. En Castilla y León, más de una cuarta parte de las personas mayores de 65 años viven solas, una realidad que afecta mayoritariamente a mujeres y que se ve agravada por el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, ya que casi la mitad de los habitantes reside en municipios rurales.

Un recurso clave en el medio rural

La red de farmacias se convierte en un aliado estratégico por su cercanía y capilaridad. De las más de 1.500 oficinas existentes en la Comunidad, dos de cada tres están ubicadas en pequeños municipios, donde en muchos casos constituyen uno de los pocos servicios permanentes. Esta presencia permitirá mejorar la detección temprana de situaciones de soledad y facilitar la derivación a los servicios sociales.

El acuerdo tiene un carácter eminentemente preventivo y se apoya en la relación de confianza que los farmacéuticos mantienen con sus usuarios. Estos profesionales recibirán herramientas y formación específica para informar, sensibilizar y orientar a las personas que puedan encontrarse en una situación de aislamiento social.

Un plan con recursos y resultados

Estas medidas se enmarcan en el Plan de acción contra la soledad no deseada y el aislamiento social, que cuenta con una inversión de 100 millones de euros y articula una amplia red de recursos. Entre ellos destacan la ‘Red Amiga’, el teléfono gratuito ‘Cerca de ti’, la teleasistencia avanzada, los equipos especializados de los CEAS y los espacios de encuentro para personas mayores en el medio rural.

Según los datos facilitados por la Junta, el plan ha permitido integrar por primera vez la atención a la soledad no deseada dentro del sistema de Servicios Sociales, facilitando el acceso a apoyos específicos incluso a personas que no eran usuarias habituales del sistema.

Red comunitaria contra el aislamiento

La ‘Red Amiga’ agrupa ya a decenas de entidades sociales y asociaciones de mayores que trabajan en la detección, acompañamiento y fomento de la participación social. A ello se suma el teléfono ‘Cerca de ti’, que desde su puesta en marcha ha atendido a centenares de personas, muchas de las cuales han sido derivadas a recursos comunitarios para recuperar su vida social.

Con la incorporación de las farmacias, la Junta refuerza un modelo de intervención basado en la prevención, la cercanía y el trabajo en red, con el objetivo de reducir una realidad cada vez más presente entre las personas mayores de Castilla y León.