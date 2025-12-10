Los fármacos para adelgazar amenazan el suministro de medicamentos para diabéticos tras la Navidad en Salamanca

La Navidad es una fecha que acaba siendo sinónimo de comida, y no es para menos cuando las reuniones con familiares y amigos invitan a ello para así celebrar unos de los días más esperados del año y llenar los días de alegría y de buenas risas.

Como nada en este mundo es gratis, si no se lleva una dieta adecuada y se realiza deporte de forma regular se suele tender a engordar unos 'kilitos', lo que hace que más adelante se quiera adelgazar a través de la medicina, una práctica cada vez más común y que siempre tiene que estar supervisada por profesionales sanitarios.

En primera instancia, cabe destacar que todo este tipo de medicamentos están destinados para personas con diabetes, lo que ha llegado a hacer que en el pasado faltaran suministros de los mismos poniendo en riesgo la salud de muchos salmantinos y salmantinas.

Elena Amigo, farmacéutica salmantina que regenta una farmacia en Pedraza de Alba, ha explicado el por qué de la importancia de saber cuándo tomar este tipo de medicamentos, necesarios para las personas con diabetes y que podría dejar sin un bien de primera necesidad por falta de subsistencias.

Según ha explicado la profesional, hablando de medicamentos como Ozempic o Monjaru, entre otros tantos que iremos mencionando, están destinados a “personas con diabetes como primera indicación, disminuyendo el apetito en personas que no son diabéticas”.

De este modo, queda claro que el uso que se le está dando no es el más adecuado, comenzando en todo este proceso, que se puede realizar con comprimidos o inyecciones subcutáneas, con “dosis bajas durante un mes y subiendo los miligramos del mismo de forma progresiva”.

A cuenta de mucha gente que quería adelgazar, otras tantas se quedaron si poder medicarse

Para entender el proceso por el que se pasa a la hora de tomar la medicación, disminuyendo el apetito se consume menos azúcar y por ende se lograr ir adelgazando y sin sufrir efectos colaterales y secundarios.

Para entender el proceso que ha habido desde entonces y cómo ha llegado a afectar, Elena ha relatado que “el primero que se utilizó fue Ozempic, siendo para antidiabéticos, y hubo grandes problemas por falta de stock debido a que los endocrinos recetaban este primero”. De este modo, las personas que llegaban a hacer uso del mismo y que lo utilizaban como insulina se vieron gravemente afectados.

Amigo también ha explicado que “hubo una batalla de personas diabéticas y personas que querían adelgazar, siendo para las primeras una medicación necesaria y esencial”, por lo que “a cuenta de mucha gente que quería adelgazar, otras tantas se quedaron si poder medicarse”, lo que hizo que otros laboratorios comenzaran a producir este producto.

La eficacia entre productos puede llegar a variar de forma notable, donde los dos más conocidos, Ozempic y Monjaro, han sido siempre los más usados. En este aspecto, los casos que conoce Amigo suelen estar destinados para adelgazar únicamente en el caso de Monjaro y para diabéticos en el de Ozempic.

También se podría dar el caso de que haya personas con diabetes que necesitan adelgazar porque “muchas de estas personas suelen tener sobrepeso”, pero en el caso del Ozempyc suele ser el más efectivos conociendo Elena casos de Monjaro donde no han logrado adelgazar.

Falta de nutrientes hay, pero la gente que lo utiliza para adelgazar es con una supervisión del endocrino por lo que se suele recetar un suplemento vitamínico

El funcionamiento entonces es muy sencillo, si "la persona es diabética, es cierto que como tienen bajadas de azúcar suelen tener más hambre, por lo que se come por ansia. Lo que hacía el Ozempic es quitar ese ansia de hambre para que uno se encuentre más lleno”.

Esto podría llevar, como no, a que hubiera falta de nutrientes en el cuerpo de la persona que quiere adelgazar, a lo que la farmacéutica ha respondido de forma clara: “Falta de nutrientes hay, pero la gente que lo utiliza para adelgazar es con una supervisión del endocrino por lo que se suele recetar un suplemento vitamínico”.

Como casi todo en esta vida, estéticamente puede tener efectos positivos, pero los secundarios también pueden causar estragos. En este aspecto, Elena ha explicado que “conozco casos que se han hecho insulinoresistentes. Si metes insulina a tu cuerpo, deja de fabricarla, por lo que tu páncreas no produce insulina y a la larga es un efecto devastador, pero como todo esto es bajo supervisión…”.

La Navidad, punto clave para conocer si habrá suficientes medicamentos para personas con diabetes

Para entender la magnitud de lo que supondría, cuando se puso de moda adelgazar a base de medicamentos hubo desabastecimiento de Ozempic, afectando seriamente a las farmacias donde en algunos casos daban únicamente “una cajita al mes". Ahora sí que se ha llegado a solucionar y hay stock en todo, pero “después de Navidad… zasca, puede ocurrir de nuevo”.

Ante la posibilidad de que esto ocurra, cabe destacar que “el laboratorio de Ozempic se ha puesto al día para producir de cara a la demanda y ahora mismo se necesita prescripción médica para ello e incluso cumplir una serie de requisitos”.

Ante una Navidad en donde las comidas se suceden día sí y el siguiente también, Elena Amigo sí que recomienda utilizar este tipo de medicamentos con cabeza: “Si es un caso que ha hecho mucha dieta, ejercicio y que ha intentado de todas las maneras adelgazar, sí que se le puede recetar el Ozempic y puede ser que tenga otro tipo de afecciones, pero hay gente que lo utiliza con cosas mínimas”. Eso sí, también ha hecho hincapie en que “aunque sea prescripción médica, hay que cumplir una serie de requisitos y lo recetan de manera muy común”.

Factores a tener en cuenta

Al igual que son medicamentos que sirven para adelgazar, también se podría llegar a dar efecto rebote, donde “muchas personas suelen engordar después de tomarlo cuando lo dejan”, donde además también se han llegado a dar efectos secundarios “en la visión o incluso Pancreatitis”.

Este tipo de medicamentos siempre comienzan con pequeñas dosis y se aumentan progresivamente, siendo gratuita para las personas con diabetes, como es lógico, mientras que para las personas que desean adelgazar tendrían que pasar por caja. Estos precios, en la actualidad, se encuentran de esta forma:

Ozempyc - 128,15 euros con cada dosis

Monjaro - 208 y pasas a 270 y el siguiente 358 y el más caro 446 euros

Wegowy - 179 y el más caro 271 euros

Saxenda - 283 euros con solo hay una dosis

Eso sí, Elena Amigo también avisa de que este tipo de fármacos se tienen que comprar siempre en farmacia y que “cuando ha existido o exista prioridad, siempre le daremos al diabético”.