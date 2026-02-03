Los farolillos de la calle de Zamora volverán a iluminarse el 12 de febrero para celebrar el Año Nuevo Chino en Salamanca

Salamanca festejará por octava vez el Año Nuevo Chino del 6 de febrero al 1 de marzo. "Es un país con el que tenemos más cosas en común de lo que parece", ha destacado la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, durante la presentación de las actividades.

La programación de este año incluye danza, música, talleres o la tradicional iluminación y se extiende por el aumento del número de colaboradores. Comenzará este viernes con el espectáculo Los colores de China, un concierto con instrumentos milenarios del país asiáticos que tendrá lugar en el Teatro Liceo.

El 12 de febrero a las 11:00 horas se descubrirá la nueva escultura de Xu Hongfei, de tres metros de alto y dedicada al año del caballo. Estará expuesta hasta el 1 de marzo. Ese mismo día se desarrollará un taller dirigido a niños en la Torre de los Anaya y se iluminarán los farolillos de la calle de Zamora.

También habrá espacio para el arte chino con una exposición de fotografías en el Palacio de Garcigrande y para la gastronomía del país asiático con un showcooking en el Mercado Central. "Estamos muy satisfechos por poder apostar por este programa un año más", ha concluido la concejala.

Artés marciales, ceremonia de té y degustaciones de licor

La representante del Instituto Confucio de la USAL, Lin Zao, ha mostrado su agradecimiento por la celebración del Año Nuevo Chino en Salamanca. "Nos emociona muchísimo formar parte de esta programación. Ofreceremos más jornadas temáticas y actividades culturales del 16 al 20 de febrero. Queremos demostrar que es más que una fiesta, es una tradición y una forma de vida", ha señalado.

El ciclo cultural desarrollado para la ocasión bajo el nombre 'Elegancia en el fluir del tiempo' celebra la belleza de cada estación y cómo los seres humanos podemos encontrar nuestro propio ritmo a partir del arte y la naturaleza. "Será una experiencia total e inmersiva. Habrá talleres de caligrafía y de pintura china. También tenemos artes marciales, ceremonia de té, degustaciones de licor", ha añadido.

Con las actividades anteriores se pretende dar a conocer Yazhu, el espacio cultural chino ubicado en la tercera planta de la Fonda Veracruz.

La estudiante china Violeta ha concluido la presentación para explicar la importancia del año del caballo, que "adquiere un significado simbólico. Representa el esfuerzo, la superación e impulso hacia el futuro. Es un signo asociado a la libertad de pensamiento y a la capacidad de avanzar con determinación. Valores que tienen su reflejo en Salamanca".