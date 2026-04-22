La fase final del Campeonato de Castilla y León 3x3 U13 y U15 masculino y femenino será este domingo

La fase final del Campeonato de Castilla y León 3x3 U13 y U15 masculino y femenino se disputará el domingo 26 de abril en las instalaciones del pabellón Würzburg Silvia Domínguez.

De este campeonato saldrán los jugadores que formarán parte de la selección autonómica que participará en el próximo Campeonato de España en el mes de junio en Melilla, donde, además, se darán cita 32 equipos con 128 jugadores.

La presentación de esta prueba ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento de Salamanca con la presencia de la concejala de Deportes, Almudena Parres, y el vicepresidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Fernando Vázquez, quienes han destacado la estrecha colaboración institucional para impulsar el 3x3, una modalidad que se ha ido afianzando entre los salmantinos más jóvenes.