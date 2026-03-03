Febrero se cierra con 151 personas más en paro en Salamanca

El mes de febrero se ha cerrado en Salamanca con 151 personas en paro, según los registros del SEPE que se han hecho públicos este martes 3 de marzo.

En Salamanca se ha registrado un total de 16.826 personas en paro.

Del mismo modo, la estadística vuelve a reflejar un mayor desempleo femenino, con 10.117 mujeres en paro frente a 6.709 hombres desempleados en la provincia.

De nuevo, el sector Servicios es el que más paro acumula con 12.918 personas, seguido de Industria 932, Construcción 842 y agricultura 407.

Situación en Castilla y León

El desempleo en Castilla y León ha registrado en febrero un incremento del 0,7 %, con 742 personas más inscritas en las oficinas de empleo, hasta alcanzar un total de 104.718 parados, según los últimos datos disponibles. La Comunidad se sitúa así como la sexta con mayor aumento en cifras absolutas del país.

El desempleo sigue afectando más a las mujeres, con 62.283 paradas frente a 42.435 hombres, y 8.732 personas menores de 25 años figuran entre los desempleados.

Por sectores, servicios concentra la mayor parte del paro, con 76.553 personas sin empleo, seguido de quienes no han tenido empleo anterior (9.877), industria (8.344), construcción (5.979) y sector primario (3.965). Mientras que el paro subió en servicios e industria, registró descensos en construcción y agricultura.