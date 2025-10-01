Esta es la fecha para el Fin de Año Universitario 2025
Este miércoles 1 de octubre se ha confirmado la fecha en la que se celebrará esta cita ineludible en la capital del Tormes
Este miércoles 1 de octubre, se ha anunciado oficialmente la fecha del esperado Fin de Año Universitario. La celebración tendrá lugar el jueves 18 de diciembre en un escenario inmejorable como es la emblemática Plaza Mayor, que se vestirá de gala.
El evento promete ser una gran fiesta donde público de todas las edades podrá disfrutar de un show inmejorable en la capital del Tormes.
Desde ya, se pueden adquirir los ticket para continuar la celebración en los distintos locales de ocio nocturno de Salamanca.
