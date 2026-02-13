Feijóo ensalza a Mañueco en el inicio de la precampaña: “Quiere que esta tierra lidere España”

A un mes exacto de que termine una campaña electoral que comenzará en quince días, el PP ha querido hacer su primer acto puramente de precampaña con el desembarco en Salamanca de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El líder de la oposición no ha querido perder la oportunidad de volver a la ciudad para acompañar al Alfonso Fernández Mañueco, candidato autonómico a la reelección, que a su vez ha contado con la compañía de todos los cabezas de lista del PP de cada una de las provincias de Castilla y león.

Feijoo viene a Salamanca para presentar a Mañueco como candidato de la JCYL

Con un Teatro Liceo lleno de militantes, simpatizantes y figuras políticas de todos los niveles del partido, el presidente provincial de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha introducido el primer acto ‘oficial’ de precampaña ensalzando de “gran estrella” a Mañueco, “un líder muy preparado, con experiencia, dialogante y muy capaz”.

Precisamente antes de que el candidato a la reelección como presidente tomara el testigo, dos mujeres, Rocío Lucas, candidata por Soria, y Marta Arroyo, por Burgos, también han destacado las actuaciones de la Junta de Castilla y León y la figura de Mañueco como el candidato idóneo: “Vamos a trabajar para convencer a todos y cada uno de los vecinos de nuestras provincias y seguiremos trabajando después del 15M con la misma ilusión. Después, la mira puesta en que el presidente de España sea Alberto Núñez Feijóo”.

“Con el partido de Pedro Sánchez no pactaremos, que quede claro”

Reiterando la idea de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España, propuesta que ya presentó ante los militantes de Salamanca en noviembre, Alfonso Fernández Mañueco ha querido dejar claro que las decisiones de su futurible gobierno serán suyas, pero no irán de la mano del PSOE: “Sabed que con el partido de Pedro Sánchez no se puede pactar un gobierno y no lo haremos. Con el partido de la gestión de Óscar Puente o Ana Redondo no se puede pactar y no pactaremos, que quede claro”.

Un primer acto ‘oficial’ de precampaña -es complicado ya diferenciar actualmente los límites de las precampañas- Mañueco ha agradecido la presencia de militantes y cargos de todos los puntos de Castilla y León, pero especialmente la de Alberto Núñez Feijóo: “Gracias por tu trabajo y esfuerzo. Lo das todo, tiempo, energía y vida, por este proyecto y por España. Todo con un objetivo claro: devolver a este país la serenidad, la convivencia y ese rumbo que todos los españoles vemos en riesgo”.

Después de las palabras hacia su líder nacional, Mañueco ha presumido de “un gran balance” de su trabajo al frente de la Junta de Castilla y León y de cumplir promesas como agotar la legislatura. Se siente orgulloso de ser de nuevo candidato a la presidencia y ha asegurado que corresponderá esa confianza “dejándome la piel”.

El objetivo de su campaña, ha asegurado, será la de la cercanía con las personas, de “explicar con hechos lo que hemos realizado en estos cuatro años de gobierno. Todos sabemos que estas elecciones no son solo entre candidatos, son unas elecciones en las que nos estamos jugando una diferente forma de comprender y entender la política”.

Ha recordado el candidato a la reelección como presidente una lista de logros de su equipo de gobierno en contraposición con lo que, para él, hubiera sucedido si en esas cuestiones hubiera tenido que tomar decisiones el Gobierno de España: “Ante los que simplifican la realidad, nosotros creemos que los problemas reales no se arreglan con eslóganes, no hemos venido a contar cuentos o soltar improperios en las redes. Hemos venido a gobernar, que es difícil porque implica escuchar y encontrar puntos de encuentro entre posiciones distintas”.

En esa apuesta por el municipalismo y el trabajo sobre el terreno ha criticado a quien deciden “desde despachos de Madrid. Nosotros con Feijóo en Castilla y León podemos decir que tenemos un partido fuerte en las nueve provincias”.

En ese sentido, ha sorprendido, tanto en Mañueco como en Feijóo, un discurso más centrado en evitar la crítica al rival y huir de la confrontación: “No hemos venido a destruir a nuestro contrincante. Queremos que la gente confíe en nosotros porque queremos lo mejor para esta tierra. Las decisiones se toman desde cada provincia, no desde despachos lejanos”.

Mañueco ha asegurado que su proyecto es claro, que tiene “ilusión, ambición y mucho futuro: colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España. Que nadie piense que es una promesa más, es un contrato medible, con indicadores independientes y ejes, para que cualquiera pueda comprobar si cumplimos, si merecemos o no su confianza”.

Feijóo: “El drama es que en el Gobierno de Sánchez cabe gente como Óscar López y no como Javier Lambán”

Volviendo a destacar la ciudad de Salamanca y la tierra de Castilla y León, ha tomado la palabra el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para cerrar el acto desde el Liceo: “me siento en casa, un lugar con historia y determinante para crear una de las naciones más antiguas del mundo, que es España”.

Ha ensalzado la labor de Mañueco al frente de la Junta y ha criticado a la “mayoría de partidos que dirigen o lo intentan llenos de frivolidades, de personas que están ahí porque no tienen donde estar y se aferran a la política. Mañueco es la biografía de un político sólido, que conoce el mundo provincial, el autonómico y es una persona fiable. Tener ahora una persona así es clave. Saber que una persona no te va a mentir, que llega aprendido y que su único objetivo es seguir sirviendo a este lugar”.

El presidente nacional del PP ha hablado del ruido, refiriéndose a las últimas elecciones de Aragón y Extremadura, donde el PP ha sido la fuerza más votada: “nuestra candidatura saca el 43 % o el 34 % del voto y ¿Hay que pedir perdón? Esto solo ocurre en la España sanchista. Los que quedan segundos con los peores resultados de la historia nos dan lecciones, los terceros son los vencedores de la noche y los que sacan uno de milagro son unos fenómenos. Esto no es razonable.

Cualquiera de los partidos de España”, ha proseguido Feijóo, “firmarían los resultados del PP. Somos el partido favorito de los españoles, la única alternativa que tiene el país”.

Sobre las posibilidades de pactar con otros partidos Feijóo ha dejado la puerta abierta: “¿Estamos abiertos a que otros se sumen? Sí, pero sumar no significa faltar el respeto a nuestros votantes. Nosotros tenemos límites, principios”.

Por otro lado, ha destacado la humildad de los políticos del PP y su vocación: “el que quiera dedicarse a la política para hacer dinero, se equivoca. Si quieres hacer dinero, dedícate a los negocios. En este partido el que meta la mano en la caja, se va. Lo hemos demostrado que en todos los errores que hemos cometido.

Ha dejado de un lado por un momento a los compañeros de partido actuales para ensalzar a otros presidentes autonómicos. Menciones para Juan Vicente Herrera, Javier Fernández, Íñigo Urkullu y especialmente, “para uno de los mejores, Javier Lambán. Era una persona honesta con la que se podía hablar, discutir…

Yo no voy a descubrir en Castilla y León quién es Óscar López, por lo conocéis mejor que nadie y por eso no lo votáis ni de broma. Sus palabras me han parecido muy graves, jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán. Óscar López solo puede ser ministro de un presidente como Pedro Sánchez. El drama es que ahí cabe gente como él y no como Lambán”, ha añadido.

Por último, se ha referido al “alcalde de Soria” y ha ironizado con que no abandona ese puesto, “no siento que no vaya a ganar y me quede sin nada”. Sobre Mañueco ha reiterado que “cumple” y le ha ofrecido la idea para su pacto: “Diles, os pido permiso para seguir gobernando desde el primer día. La gente está harta de discusiones. Van a intentar meter miedo, ya está la factoría de la ética del engaño trabajando, pero la gente ya no les cree.

Mañueco quiere que esta tierra lidere España. Se presenta con un proyecto, pero además con un balance ¿Cuál es el balance de los demás? Aquí se viene a arriesgar y trabajar por Castilla y León y no hay otro proyecto. Vamos a trabajar como si nunca hubiésemos ganado”, ha concluido el líder, Alberto Núñez Feijóo.