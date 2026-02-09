Feijóo vendrá a Salamanca para presentar a Mañueco como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León

Visita de Alberto Núñez Feijóo en su visita a Salamanca este Domingo de Ramos de 2025. Foto Andrea M.

Alberto Nuñez Feijóo dará su apoyo a Mañueco en Salamanca de cara a la presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo, 15 de marzo, y donde los castellanoleoneses están llamados a las urnas.

El acto tendrá lugar en el Teatro Liceo a las 12:00 horas e intervendrán tanto el presidente nacional del Partido Popular, como el presidente regional de la formación azul.

De este modo, el político gallego quiere tener una presencia activa en toda la campaña de Alfonso Fernández Mañueco para así demostrar su apoyo al partido ante unas elecciones a las que están llamados casi 2.100.000 electores y donde el Partido Popular busca la ansiada mayoría absoluta.

La última presencia oficial por parte de Nuñez Feijóo en la capital del Tormes fue en la pasada Semana Santa de Salamanca 2025, cuando se dejó ver en La Borriquita, una de las procesiones más esperadas y especiales.