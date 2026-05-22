Felipe González avala la "impecabilidad" del juez salmantino Calama tras la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha respaldado con rotundidad la labor judicial tras conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Aunque ha querido blindar la presunción de inocencia de su compañero de partido, González no ha escatimado en elogios hacia el instructor del caso, el magistrado salmantino José Luis Calama, legitimando la solidez del proceso judicial.

González ha calificado el auto emitido por la Audiencia Nacional de "muy impresionante", alabando su "actuación de impecabilidad" y definiéndolo como un magistrado "de garantías" cuya trayectoria y decisiones judiciales ha tildado de "extraordinariamente respetable". Con este rotundo espaldarazo a la judicatura, el exlíder socialista sitúa el rigor del tribunal por encima del ruido político.

En este sentido, González ha marcado distancias con las habituales estrategias de defensa pública y ha insistido en que Zapatero tiene que ocuparse de defenderse y dar explicaciones "sobre todo ante la Justicia".

A pesar de su firme alineamiento con el respeto escrupuloso a la labor del juez Calama, González ha admitido que mantiene una distancia prudencial con el fondo del asunto, asegurando que no se atreve a creer las acusaciones contra Zapatero porque, a pesar de sus "muchas discrepancies políticas", es algo que no se imagina. Por ello, ha concluido recordando que el investigado no solo tiene el derecho legítimo a defenderse, sino que su presunción de inocencia sigue siendo, por el momento, indiscutible.