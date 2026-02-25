La Feria del Año Nuevo Chino vuelve al Barrio del Oeste

Gracias a la colaboración de ZOES y la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca se recupera esta iniciativa que tendrá lugar el próximo sábado 28 de febrero

Feria Cultural de China
Con la llegada de la pandemia de la COVID-19 el Barrio del Oeste perdió una colorida fiesta que unía dos culturas muy diferentes: la española y la china.

Sin embargo, gracias a la insistencia de ZOES y de la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca el barrio recuperará la Feria del Año Nuevo chino.

Se trata de una “celebración e cultura y color”, tal y como define la propia asociación, con la que buscan traer al presente el éxito que ya tuvo en el pasado.

La feria tendrá lugar el próximo sábado, 28 de febrero, a partir de las 12:00 horas en la calle Gutenberg y contará con un amplio programa de actividades para todos los públicos, desde un espectáculo de danza de legón y dragón, así como juegos tradicionales chinos, prueba de trajes, ‘photocall’, taller de caligrafía china o un sorteo de deseos de Año Nuevo, entre muchas otras propuestas.

El objetivo que persiguen los organizadores es acercar la cultura china a la ciudadanía, pero de una forma participativa y festiva.

