La Feria de Día de Salamanca contará con 28 casetas del 4 al 15 de septiembre

Salamanca se prepara para vivir una nueva edición de la Feria de Día, uno de los eventos más populares y consolidados de las Ferias y Fiestas, que animará las calles y plazas de la ciudad del 4 al 15 de septiembre. El evento ha sido presentado por el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro Corredera, junto a los concejales Carmen Seguín (Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones), Fernando Carabias (Fomento, Urbanismo, Policía Administrativa y Mantenimiento), y Ángel Fernández (Cultura y Turismo).

Moro expresó la ilusión del sector hostelero por volver a participar activamente en las fiestas, con la esperanza de que tanto salmantinos como visitantes disfruten de esta propuesta gastronómica y festiva.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 4 de septiembre a las 13:30 horas en la zona del Mercado. Los montajes comenzaron el 31 de agosto y el desmontaje se llevará a cabo los días 16 y 17 de septiembre.

28 casetas distribuidas en cinco zonas

Este año, la Feria de Día contará con un total de 28 casetas distribuidas en cinco zonas clave de la ciudad: Parque de la Alamedilla, Plaza de los Bandos, Plaza del Mercado, Calle Rector Lucena y la Rúa y el precio de las consumiciones será de 3,50€.

Para garantizar la comodidad del público, se instalarán baños portátiles en las zonas de Los Bandos, Rector Lucena y Alamedilla. En las zonas del Mercado y la Rúa, serán los establecimientos participantes quienes cederán sus baños a los clientes.

Gastronomía con control de calidad

Cada caseta podrá ofrecer hasta cuatro pinchos, incluyendo un pincho de cuchara al mediodía, con el objetivo de asegurar la calidad y trazabilidad de los productos. Los clientes podrán valorar el “Mejor Pincho de Feria” escaneando un código QR disponible en cada caseta, que les permitirá acceder a una aplicación para votar.

La Asociación de Empresarios de Hostelería ha apostado este año por reforzar la calidad y seguridad alimentaria mediante la colaboración con la empresa Biorama, especializada en control de calidad. Esta firma será la encargada de impartir formación a los hosteleros, realizar controles preventivos de aceites, superficies y alimentos, y ofrecer asesoramiento técnico durante todo el evento.

Música, charangas y actividades

La música estará permitida todos los días en horario de 12:00 a 16:00 y de 19:00 al cierre. Para respetar el descanso vecinal, deberá ser remasterizada para evitar picos de volumen, y su control quedará en manos de la Policía Local y la Asociación de Empresarios.

Entre las actividades destacadas:

Actuaciones musicales en la Alamedilla: los días 4, 5, 6 y 7 de septiembre a partir de las 20:00 horas.

Charangas: zona del Mercado: sábado 6 y domingo 14 y zona de los Bandos: domingo 7 (14:00 h), martes 9, miércoles 10 y sábado 13 (19:00 h)

Día de Insolamis: el 10 de septiembre a las 12:30 h en la Alamedilla, con juegos y magia para los jóvenes de la asociación.

Concentración motera: asociaciones de moteros recorrerán la ciudad, finalizando el 7 de septiembre a las 13:00 h en la Alamedilla.

La Feria de Día contará con 72 servicios policiales y un operativo especial de limpieza

En el acto de presentación oficial de la Feria de Día, que se celebrará en Salamanca del 4 al 15 de septiembre, varios miembros del equipo de gobierno municipal acompañaron a los representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería para destacar la importancia de esta cita para la ciudad.

En su intervención, Fernando Carabias (Concejal de Policía Administrativa) adelantó que se va a poner marcha un amplio dispositivo para garantizar el buen funcionamiento de la Feria de Día. Desde el Servicio de Policía Administrativa se ha coordinado la organización general del evento.

En total, se desplegarán 72 servicios policiales, seis más que en la edición anterior, como muestra del refuerzo de la seguridad.

Por su parte, el Área de Medio Ambiente ha diseñado un plan especial de limpieza y recogida de residuos con el objetivo de mantener a Salamanca como una ciudad ejemplar en este ámbito, también durante sus fiestas. Cada caseta contará con: un contenedor de envases plásticos de 240 litros, un contenedor de vidrio de 120 litros y un contenedor de fracción resto de 800 litros

A estos se sumarán contenedores adicionales de 3.200 litros, iglús de reciclaje y contenedores para basura orgánica. La recogida de residuos se realizará durante la noche, momento en el que también se llevarán a cabo tareas de desengrasado y baldeo, con la ayuda de hidrolimpiadoras para garantizar la higiene en las zonas de casetas.

Por una feria segura e igualitaria

Otro de los pilares destacados por el Ayuntamiento es la lucha por la igualdad y la prevención de actitudes machistas. En este sentido, la Concejalía de Igualdad de Oportunidades repartirá más de 2.000 pulseras con el lema: “Con miedo no hay fiesta”, como símbolo del compromiso municipal con unas fiestas seguras para todas las personas.