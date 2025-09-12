‘Algo sencillito’, la canción que revolucionó la vida de Marta Santos: “Busco positividad, mirando la parte buena de las personas”

Marta Santos es una artista emergente, muy joven, pero con mucha pureza. De Villanueva del Río y Minas (Sevilla) y a sus 24 años, comenzó su viaje musical con una guitarra y las redes sociales, que la lanzaron a ser un personaje público centrada en el flamenco y en el flamenco pop de raíces andaluzas. ‘Algo Sencillito’ fue la canción que marcó un antes y un después en su trayectoria, cuyo objetivo es “hacer sentir bien al que escuche mi música”. Ahora trabaja en un nuevo disco que verá la luz en noviembre y acaba de publicar la bachata 'Sevilla' dedicada a su gente.

Este 12 de septiembre será la primera vez que esta joven artista se muestre ante el público salmantino, en un escenario en el que estarán otros artistas de los que bebe y a los que admira como José Mercé: “Es un grande. Sería un lujo para mí compartir escenario”.

Pregunta.Su presencia en la música comenzó a través de Internet grabándose vídeos e interpretando canciones de otros artistas que después compartía a través de las redes sociales. ¿Cuál es la canción con la que cautivó al público, con la que dio el salto a convertirse en personaje público, y esa que cree que nunca dejará de interpretar a lo largo de su vida?

Respuesta.En ese sentido siempre he sido muy afortunada, todas las canciones que he ido subiendo a RR/SS siempre han tenido una gran aceptación, pero sin duda la canción que marcó un antes y un después fue 'Algo Sencillito", como dices, es de las que llevaré siempre en mi repertorio de directos.

P.Pasó de estudiante de Educación Infantil a dar luz a la artista, que imagino siempre ha llevado dentro desde que llegó a este mundo; ¿qué pasó para que Marta Santos decidiera darle una oportunidad a la música, profesionalmente hablando, y saber si ejerce en paralelo la educación infantil?

R.Lo que pasó fue que ambas cosas sucedieron en paralelo en el tiempo. Estaba sacando el disco y terminando el módulo de Infantil, así que tuve que compaginar ambas cosas. En este momento la música me ocupa la mayor parte del tiempo, así que la educación infantil, que me encanta, por el momento está aparcada.

P.Sus fuentes beben del flamenco, aunque adaptado al público joven. Un género por el que las nuevas generaciones no suelen apostar en exceso… ¿De dónde le viene el vínculo con este género?

R.Me gusta el flamenco, el flamenco pop y toda la música que suene a mis raíces andaluzas, es lo que he mamado, pero al contrario de lo que dices, en mis conciertos veo gente de todas las edades, no es solo de gente joven. Lo que más ilusión me hace es ver a niños que saben de memoria todo el repertorio. Eso me llena de orgullo, puesto que lo que se consigue es que nuestra música se perpetúe.

P.A parte del flamenco, ¿hay algún otro género en el que le gustaría probar suerte y ponerle voz?

R.Mi voz es la que es, no puedo cambiarla, si cuadra en diferentes estilos y el resultado me gusta y emociona, sin duda lo haré, no me cierro a nada. La única condición es que me guste a mí el resultado final.

P.¿A quién le canta Marta Santos en sus canciones que siempre lanzan un mensaje positivo, de esperanza, transmiten la fuerza de una persona luchadora, de no tirar nunca la toalla, hablan de amor y desamor, con mucha dulzura, delicadeza y pureza?

R.Le canto a las personas, independientemente de su género, de su edad, del color de piel o de su sexo. Mi objetivo es hacer sentir bien al que escuche mi música.

P.¿Y qué es lo que le inspira para escribir e interpretar sus canciones?

R.Sobre todo, busco con mi interpretación y en mi repertorio canciones con positividad, con alegría, mirando la parte buena de las personas, ver siempre el vaso medio lleno.

P.En muchos videoclips la vemos con una guitarra, ¿diría que es su compañera inseparable en la música, esa que sabe que nunca va a abandonar?

R.Es una más de mis compañer@s de viaje, pero sin duda es fundamental en mi vida.

P.¿Qué supuso alzarse con el disco de oro hace dos años con ‘Poquito a poquito’?

R.Satisfacción, sorpresa, alegría, orgullo…. La sensación de haber conseguido el objetivo.

P.‘Las cosas pequeñitas’, ‘Cerquita de mi’, ‘Contigo’, ‘Corazón de Melón’ o su versión de ‘Bachata’ son algunas de sus interpretaciones más conocidas, ¿estarán presentes en su concierto de este 12 de septiembre en Salamanca?

R.Sin duda (risas), forman parte de mi repertorio, me gusta mostrar en directo lo mismo que hago en el disco.

P.Es la primera vez que va a pisar sobre un escenario la Plaza Mayor de Salamanca, ¿también se estrena en tierras salmantinas?

R.Es la primera vez para ambas cosas, así que esa plaza tenemos que llenarla de buena energía.

P.Lo hace además en sus Ferias y Fiestas, ¿qué supone poner voz en un escenario tan emblemático como es esta plaza, reconocida por ser una de las más bonitas y con mayor historia de nuestro país?

R.Que un programador apueste por ti, como la artista que los acompañará en una de sus fechas más señaladas en su ciudad, es sin duda un orgullo y supone una gran responsabilidad, así que muchas ganas y mucho respeto siempre.

"Mercé para mí es un grande en el escenario y fuera de él"

P.En alguna ocasión ha lanzado un llamamiento públicamente a artistas como Alejandro Sanz, uno de los cantantes más reconocidos de nuestro país para compartir escenario. En esa línea del flamenco y tres días más tarde que usted pisará este mismo escenario en Salamanca el gran José Mercé. Quizás se anime a quedarse a verlo y por qué no, compartir escenario con él...

R.He coincidido con Mercé en distintos programas de televión, para mí es un grande en el escenario y fuera de él. Es más, compartimos director musical, así que sería un lujo compartir escenario.

P.¿Algún mensaje para el maestro?

R.Solo podría decirle gracias por acercarnos el flamenco, por hacernos vibrar y sentir con tu música maestro.

P.Finalmente, Marta, ¿cómo se le presenta el futuro a corto plazo, trabajos que tenga a la vista, nuevos temas que vean la luz, un nuevo disco, alguna pista de lo que se van encontrar sus seguidores?

R.Estoy ahora mismo compaginando los conciertos en directo con el estudio de grabación, ya que el nuevo disco saldrá en noviembre de cara a Navidad. Por otra parte acabo de publicar mi nuevo single 'Sevilla', es una bachata que me apetecía dedicarle con mucho cariño a mi ciudad y espero haber estado a la altura.