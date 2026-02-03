Fernando Hernández Castilla será el pregonero de la Semana Santa Joven 2026

La Semana Santa Joven salmantina 2026 ya conoce al que será el pregonero para este año, Fernando Hernández Castilla, joven músico salmantino y fiel cofrade charro que se ha consolidado en el panorama musical local.

Así lo ha oficializado la Hermandad Sacramental, Mercedaria y de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo, que ha destacado la formación musical que ha recibido desde joven y que le ha llevado al ámbito profesional en 2028, con tan solo 13 años.

Las raíces paternas de Peñaranda de Bracamonte hace que se cree un especial vínculo con la Semana Santa, lo que le lleva a crear diferentes obras como ‘Salve, mi Esperanza’, dedicada a María Santísima de la Esperanza de Peñaranda de Bracamonte; y ‘Dulcis Porta Caeli’, compuesta para María Santísima del Dulce Nombre de Salamanca.

El pasado 2025 recibe su primer encargo en la capital del Tormes, donde la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Salamanca para la Virgen de la Amargura le pide que componga una obra consolidando así su proyección como músico.