FEVESA avisa de que las movilizaciones continuarán a pesar de la rectificación del Ayuntamiento sobre la reordenación del tráfico

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca y Provincia (FEVESA) ha valorado de forma muy positiva la reciente decisión del Ayuntamiento de Salamanca de dar marcha atrás en la reordenación del tráfico prevista para el entorno de la Gran Vía y el paseo de Canalejas. Esta medida, que pretendía modificar el flujo tráfico en la zona, habría obligado a varias líneas del autobús urbano a realizar un rodeo adicional de 470 metros, lo que en la práctica suponía una penalización directa en los tiempos de viaje para miles de ciudadanos que dependen de este servicio a diario.

Desde la federación subrayan que esta rectificación municipal no es fruto del azar, sino que demuestra de manera clara que la presión ciudadana organizada tiene un efecto real en la gestión política. No obstante, el colectivo advierte de que, aunque celebran este paso atrás del Consistorio, el problema de fondo sigue intacto. Según denuncian, Salamanca y su alfoz carecen actualmente de un sistema de transporte público integrado, digno y debidamente planificado.

La organización vecinal pone el foco en que la planificación del transporte urbano en la ciudad no ha sido objeto de una revisión técnica integral desde hace más de una década. Mientras Salamanca crecía y se desarrollaba, la red de autobuses ha permanecido prácticamente inmóvil, dejando a barrios enteros como Pizarrales, Barrio Blanco, Capuchinos, Los Alcaldes o el Zurguén sin conexiones directas esenciales con el centro de la ciudad o con el Hospital Universitario. Esta falta de adaptación a la realidad urbana actual es, para FEVESA, una muestra del abandono de un servicio que debería ser prioritario.

A esta situación se suma la problemática del transporte metropolitano, que conecta a la capital con municipios como Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada o Villares de la Reina. En la actualidad, estas líneas operan sin una integración tarifaria ni una coordinación horaria real, lo que dificulta la movilidad de quienes viven en el alfoz. Por ello, la exigencia central de la federación sigue siendo la creación de un Consorcio Metropolitano de Transporte, que cuente con personalidad jurídica propia y permita el uso de un título único de viaje para todos los desplazamientos.

Finalmente, FEVESA ha anunciado que las movilizaciones y la presión institucional continuarán hasta lograr una reforma estructural del sistema. Entre las próximas acciones previstas destaca la entrega formal del "Manifiesto por un Transporte Público Digno" a los diferentes grupos políticos y la solicitud de una comparecencia ante las Cortes de Castilla y León. Para la federación, una rectificación puntual no puede sustituir a la planificación estratégica que la provincia lleva esperando más de diez años, reafirmando que el transporte público es un derecho fundamental y no un privilegio.