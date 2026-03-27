FEVESA lleva de nuevo la lectura a la calle con una jornada de Bookcrossing en Salamanca

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) organiza el próximo sábado 18 de abril de 2026, a partir de las 11:00 horas, una nueva edición de su actividad de Bookcrossing en la Plaza de la Valmuza, en el barrio de El Zurguén. Tras el éxito de años anteriores, la iniciativa regresa con un formato renovado y con propuestas especialmente pensadas para los más pequeños, convirtiendo la jornada en una experiencia participativa y familiar.

Como antesala, FEVESA abrirá del 1 al 10 de abril un periodo de recogida de libros en su sede, invitando a los vecinos a donar ejemplares que ya no utilizan para darles una segunda vida mediante el intercambio. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de actividades que fomentan la lectura y la creatividad.

Los vecinos tendrán la oportunidad de participar en el intercambio libre de libros, llevando ejemplares propios y llevándose otros en su lugar. Además, a las 12:00 horas se llevará a cabo un cuentacuentos con la historia “¿A qué sabe la luna?”, pensado para estimular la imaginación de los niños. Paralelamente, los más pequeños podrán tomar parte en un taller creativo inspirado en el cuento, donde podrán dejar volar su imaginación.

Una de las grandes novedades de esta edición será la creación de un libro gigante colectivo, en el que familias y niños podrán construir juntos una historia compartida, promoviendo así la participación y la creatividad comunitaria.

El objetivo de esta actividad es fomentar la lectura, incentivar la participación vecinal y transformar los espacios públicos en lugares de encuentro cultural, donde los libros sean protagonistas y circulen libremente entre los ciudadanos. FEVESA invita a todos los vecinos a sumarse a la jornada, ya sea aportando libros para intercambiar o disfrutando de las actividades programadas, en una iniciativa que combina cultura, creatividad y convivencia comunitaria.