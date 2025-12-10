FEVESA renueva la tradición: el Día del Vecino vuelve a Salamanca en la Plaza Trujillo

La Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (FEVESA) ha anunciado el regreso de una de sus celebraciones más significativas: el Día del Vecino. Esta jornada festiva, que busca fomentar la convivencia, la participación y el disfrute de toda la ciudadanía, se llevará a cabo el próximo sábado, 13 de diciembre de 2025, en la Plaza Trujillo, dando comienzo a partir de las 11:00 horas.

FEVESA había organizado el Día del Vecino durante muchos años; sin embargo, esta tradición quedó en pausa debido a diversas circunstancias, entre ellas la pandemia. Este 2025, la federación retoma la celebración con la firme intención de que la actividad se consolide y perdure en el futuro, reactivando así la vida en los barrios.

El Día del Vecino contará con un amplio programa de actividades diseñado para públicos de todas las edades. La programación se extenderá hasta las 20:00 horas, creando un ambiente dinámico y enriquecedor. Las actividades incluirán desde baile en línea, mesas de bookcrossing solidario y la animación de una charanga, hasta una comida popular, juegos infantiles, actuaciones de sevillanas y la actuación de un grupo musical que cerrará la jornada.

Con esta celebración, FEVESA busca fortalecer el tejido vecinal, impulsando la vida en los barrios y promoviendo espacios de encuentro que refuercen la cohesión, la colaboración y el sentimiento de comunidad en Salamanca. La Federación invita a todos los vecinos y vecinas a participar activamente en esta jornada que pretende unir, dinamizar y hacer crecer los barrios a través de la participación ciudadana.