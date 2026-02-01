Un Fiat Sportiva 2025, pieza de febrero en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS) arranca el mes de febrero rindiendo homenaje a la vanguardia tecnológica con la presentación de su nueva pieza del mes: un espectacular prototipo o concept car desarrollado por el Centro Ricerche Fiat (CRF). Este vehículo, que deslumbró en el Salón del Automóvil de Barcelona de 2005, llega a la capital charra como "un testimonio vivo de la experimentación y la colaboración internacional en el diseño automovilístico del nuevo milenio".

El modelo expuesto nació como un laboratorio de ideas del grupo Fiat para explorar las fronteras de la ingeniería. Con un diseño que reinterpreta el estilo del gran turismo italiano de forma decidida y contemporánea, este prototipo no fue concebido para una sola marca, sino como un catálogo de soluciones compartidas. Su construcción definitiva guarda un estrecho vínculo con el diseño nacional, ya que fue materializado por la empresa barcelonesa Mazel Ingenieros S.A. en un tiempo récord de apenas 40 días, consolidando la relevancia de la ingeniería española en los grandes proyectos experimentales de la industria global.

Desde el punto de vista técnico, el vehículo destaca por la recuperación del chasis independiente mediante la plataforma modular Sportiva Evoluta. Esta estructura combina ligereza y rigidez gracias al uso de materiales avanzados como el plástico reforzado con fibra de carbono, el titanio y el aluminio. Bajo su futurista carrocería, el prototipo fue diseñado para albergar un potente motor V8 de 4,2 litros y 440 CV firmado por Maserati, una mecánica de alto rendimiento que encaja a la perfección con la estética agresiva y elegante ideada por los diseñadores Enrico Pisano y Pietro Camardella.

La pieza que ahora pueden disfrutar los salmantinos y visitantes del MHAS incluye soluciones que en 2005 parecían ciencia ficción y que hoy definen la movilidad moderna. Entre ellas destacan sus puertas con apertura en ala, la retrovisión mediante cámaras en lugar de espejos y un innovador cuadro de mandos transparente. Especial mención merece el sistema occhiocentro, una tecnología pionera capaz de ajustar automáticamente el asiento, el volante y los pedales para optimizar la visibilidad y ergonomía del conductor, complementada con una dirección electrónica steer-by-wire y suspensiones activas configurables.

Esta exposición temporal en el Museo de Historia de la Automoción no solo permite admirar un objeto de diseño industrial único, sino que también invita a reflexionar sobre cómo los sueños de los ingenieros de hace dos décadas han acabado dando forma a los vehículos que conducimos hoy en día.