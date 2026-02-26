Los fieles de Nuestro Padre Jesús Nazareno tienen una cita este sábado en Salamanca con el besapié

Los actos pre Semana Santa se siguen desarrollando en Salamanca. A veintinueve días del inicio de la Semana Mayor los fieles de Nuestro Padre Jesús Nazareno podrán acudir al acto del besapié.

Tendrá lugar este último sábado de febrero en la Iglesia de San Julián y Santa Basilia en horario ininterrumpido de 10:00 horas a 21:00 horas, además, a las 12:00 horas se celebrará una eucaristía.

Para la ocasión la imagen portará la túnica de terciopelo color burdeos con bordados en oro que está datada de 1790, según la inscripción encontrada en su forro cuando se llevó a cambio la restauración y consolidación.

La imagen será colocada delante del Altar Mayor de la iglesia para acércala lo máximo posible a los fieles que quieran acudir a la cita con Nuestro Padre Jesús Nazareno.