Las fiestas del barrio de la Prosperidad despiden el verano este sábado: esta es toda la programación

Si algo tiene la capital del Tormes, además de sus esperadas Ferias y Fiestas de Salamanca 2025, son las festividades de los distintos barrios. En septiembre es el turno de la Prosperidad, donde quieren despedir el verano por todo lo alto desde este sábado, 6 de septiembre.

Diferentes puntos de las Fiestas de la Prosperidad

“Summer End Prospe” pretende unir a todo un distrito salmantino en pro de potenciar el comercio local del lugar, además de pasar un muy buen rato junto a amigos, familiares y conocidos. Todo comenzará a las 17:30 horas, con los juegos populares en el Bulevar del Camino de las Aguas.

A partir de las 19:00 horas, la música, el baile y la diversión irán poniendo poco a poco la guinda al pastel. Los Dulzaineros Adobe irán realizando un recorrido por diferentes sitios de la Prosperidad, hasta llegar a las 22:30 horas y disfrutar de la rumba y el flamenco con Diego Jiménez en la plaza del Museo del Comercio. De este modo, las organizaciones sin ánimo de lucro @vivelaprospe y @asociacionlaaldehuela llevarán la tradición a lo más alto del barrio de la Prosperidad.

Además, servirá como prólogo a las Ferias en honor a la Virgen de la Vega y así preparar el cuerpo para disfrutar de los diferentes eventos de la ciudad.