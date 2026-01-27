Fijada la huelga en Renfe y Adif para los días 9, 10 y 11 de febrero

Los sindicatos USO, CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario han convocado la huelga los días 9, 10 y 11 de febrero para la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) y para Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) sumándose así a los trabajadores de los operadores privados Iryo y Ouigo, según explica Europapress.

La semana pasada ya se hicieron huelgas en Andalucía y Cataluña, realizándose el próximo 3 de febrero una concentración masiva frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

De este modo, se ha presentado la solicitud de huelga, además de la de mediación previa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y así exigir más seguridad y una formación real para poder ejecutar adecuadamente su actividad.

Asimismo, entre las reivindicaciones se encuentran la impartición de formación sobre autoprotección y emergencias, además de establecer un protocolo de actuación y comunicación directa entre todos los miembros de la tripulación, coordinado con Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Destacar, además, otras de las grandes reivindicaciones y que han considerado un ataque a la profesionalidad "como demuestra la filtración de audios internos, entre ellos los procedentes del Centro de Gestión de Operaciones". Asimismo, han indicado que "estos hechos suponen un atentado contra la plantilla, deterioran el clima laboral y comprometen la confianza necesaria para una gestión responsable y eficaz del sistema ferroviario", denuncia.