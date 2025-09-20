La Filmoteca dedica el mes de septiembre a los cortometrajes con “Filmocyl”

La Filmoteca de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, encara la segunda mitad de septiembre con la celebración de la Segunda Edición de la muestra de cortometrajes FILMOCYL, que, en colaboración con el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, brindará los días 23, 24 y 30 de septiembre una selección de los trabajos premiados en destacados festivales.

Las proyecciones comenzarán el martes 23 con una sesión de 99 minutos en la que se expondrá lo mejor de la Semana del Cine de Medina del Campo (SECIME). Se trata de uno de los festivales de cortometrajes más importantes de España, muy apreciado por los cortometrajistas para mostrar sus trabajos. Se celebra en la ciudad vallisoletana de Medina del Campo en el mes de marzo. Además de los cuatro cortos que conformaron el palmarés de 2025 (“Pipiolos”, “Otro tono de azul”, “One-way cycle” y “Líbranos del mal”), también se proyectará, a modo de homenaje, el corto “Tótem Loba” dirigido por la recientemente fallecida Verónica Echegui. El corto fue galardonado con 4 premios en la edición del 2021 de SECIME.

Filmocyl

El martes 24 se proyectarán los mejores trabajos de la novena edición del certamen vallisoletano “Rueda con Rueda” celebrada en 2024 así como trabajos premiados en ediciones anteriores. El conjunto de 8 cortos, que conforman una sesión de 82 minutos, será presentado por el director Daniel Sánchez Arévalo, que mantendrá un coloquio posterior con la directora de la Filmoteca, Maite Conesa.

La última sesión tendrá lugar el martes 30 de septiembre y acogerá el palmarés de la edición de 2024 del “Aguilar Film Festival”, uno de los primeros certámenes cinematográficos españoles dedicados exclusivamente al cortometraje. La muestra estará compuesta por 6 cortometrajes que se presentarán en una sesión de 94 minutos previa introducción de Jorge Rivero, director artístico del festival.

Todas las sesiones se proyectarán a las 19:30h en el Teatro Juan del Enzina (C/Tostado 8) y la entrada será libre hasta completar el aforo. “Filmocyl” es una excelente oportunidad para explorar un formato cinematográfico de gran valía que permite la libertad creativa para experimentar con narrativas y estilos.