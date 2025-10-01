La final del VI Concurso Municipal de Bandas llega este viernes a la Sala B del CAEM: "El apoyo al talento local es importante"

Candela Martín, Kuna, Orca y Nadea Levinscaia son los cuatro grupos finalistas del VI Concurso Municipal de Bandas. Cada uno tendrá unos 45 minutos sobre el escenario de la Sala B del CAEM para demostrar por qué merecen alzarse con el premio. Será a partir de las 21:00 horas de este viernes, 3 de octubre, y la entrada será libre hasta completar aforo. "Esperemos que sean muchos salmantinos los que se acerquen hasta el recinto para disfrutar con la música que se hace en nuestra ciduad", ha señalado Ángel Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento, para quien "el apoyo al talento local es importante".

La banda ganadora podrá crear un disco completo con un máximo de diez temas, dar un concierto en la Plaza Mayor en el marco de las Ferias y Fiestas de Salamanca y otro de promoción en la Sala B 2026, protagonizar una sesión de estudio y grabar un videoclip. La que quede en segunda posición obtendrá la grabación, mezcla y mastering de un álbum completo con un mínimo de cinco y diez sencillos; y la tercera, de uno con dos a cinco canciones.

"Es una oportunidad genial que tengamos en el horizonte tocar en la Plaza Mayor. Sería un sueño", ha reconocido el representante de Kuna. "El premio es tocar ya el viernes y haber podido grabar canciones en un estudio. Te ayuda a ver tu proyecto de manera más profesional", ha añadido Candela. Y es que todos los finalistas han tenido la oportunidad de producir el tema que han elegido.

"El premio también es conseguir la visibilidad que merecemos todos por algo tan complicado como la cultura, sobre todo en poblaciones pequeñas", ha señalado Carlos, componente de Oca, para quien cada vez es más complicado tener un espacio donde interpretar canciones. Nadea Levinscaia, por su parte, ha expredo su emoción y deseo de que "llegue el día" y mostrar su talento.

Grupos finalistas

Candela será el primero en saltar al escenario de la Sala B del CAEM. La cantautora lo hará acompañada de su banda y con una estética alineada con la tradición de la canción de autor española. Le seguirá Kuna a las 21:45 horas. El grupo salmantino creado en 2023 interpreta música electrónica-rock, "una mezcla muy peculiar" en palabras del concejal de Cultura.

A las 22:30 horas será el turno de Nadea Levinscaia, una cantante moldava que reside en Salamanca y cuya música tiene influencias del indie español, de clásicos como Frank Sinatra y de artistas rusos y rumanos. El broche de oro lo pondrán los ritmos funk, pop noventero y soul de de Orca a las 23:15 horas. Acto seguido, tendrá lugar la deliberación del jurado y el anuncio de la banda ganadora.