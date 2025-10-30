Financiación de 430 operaciones quirúrgicas para reducir listas de espera en el Hospital de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 1.135.260 euros destinada a contratar 430 procedimientos quirúrgicos para pacientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, con el objetivo de aliviar la presión asistencial y reducir las listas de espera en el hospital salmantino.

Del total de intervenciones, 280 corresponden a cirugía general y digestiva, tanto de carácter ambulatorio como con hospitalización. Estas operaciones se financian mediante el Acuerdo Marco 119/2024, con un presupuesto de 315.510 euros.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado un segundo contrato, dotado con 819.750 euros, para la realización de 150 operaciones de traumatología y cirugía ortopédica, centradas en sustituciones de prótesis de cadera y rodilla, una de las intervenciones más demandadas por pacientes de edad avanzada o con problemas de movilidad.

Según la Consejería de Sanidad, estas contrataciones buscan agilizar la atención a los pacientes del Hospital de Salamanca ante el aumento de solicitudes quirúrgicas y garantizar que los procedimientos no se retrasen más de lo necesario.

Con esta medida, la Junta refuerza la estrategia para reducir las listas de espera quirúrgicas en uno de los centros hospitalarios de referencia de Castilla y León, permitiendo que un mayor número de pacientes pueda ser intervenido en un plazo menor.