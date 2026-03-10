Florencia Pozuelo y la Asociación Beatriz de Suabia, premiadas por la promoción de la igualdad en el ámbito penitenciario

Los Premios Izcala promovidos por el Centro Penitenciario de Topas ha reconocido la labor profesional de Florencia Pozuelo y de la Asociación Beatriz de Suabia por contribuir a la promoción en materia de igualdad en ámbitos penitenciarios.

Tanto Florencia Pozuelo, responsable del área de programas específicos de tratamiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como la asociación que colabora en prevención para abordar la violencia de género, han sido destacadas por “prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para construir una sociedad más justa e igualitaria”.

Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, también ha expuesto que por respecto a Florencia que “tu compromiso nos permite mejorar nuestras herramientas para que quienes ingresan en los centros tengan más oportunidades de incorporarse con mayores garantías a la vida en libertad”.

Al acto han asistido la subdirectora general de Relaciones Institucionales, Olga Ballesteros, la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.