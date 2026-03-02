La Fonda Veracruz acoge una exposición que reivindica a 57 mujeres silenciadas por la historia del arte

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, ha presentado la exposición ‘Ancestras / Maestras’, de la artista Rocío Bueno, una propuesta cultural que rescata del olvido a mujeres creadoras del siglo XX cuyas aportaciones quedaron relegadas en la historia del arte.

La muestra, incluida en la programación trimestral de la Escuela Municipal de Igualdad, podrá visitarse en la Fonda Veracruz hasta el 26 de marzo. El proyecto reúne 57 retratos intervenidos con elementos de la naturaleza, una técnica con la que la autora reinterpreta las imágenes originales y construye una genealogía artística femenina que conecta pasado y presente.

Según explica Rocío Bueno, las protagonistas de la exposición fueron pioneras en sus disciplinas, reconocidas en su época y mujeres independientes y adelantadas a su tiempo, pero hoy apenas aparecen en los manuales de historia del arte. La iniciativa busca, por tanto, devolverles visibilidad y poner en valor su legado.

La exposición se enmarca en el trabajo de la Escuela Municipal de Igualdad, cuyo objetivo es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, con especial atención a la prevención de la violencia de género. Esta línea de actuación forma parte del IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la ciudad, recientemente aprobado por el pleno municipal.