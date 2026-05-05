El Ford Modelo T, la pieza del mes de mayo del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca

El Ford Modelo T es el nuevo vehículo que presenta el Museo de la Historia de Automoción de Salamanca como la "pieza del mes de mayo".

Este automóvil es un símbolo de una revolución tecnológica, económica y social que transformó el siglo XX y que invita a reflexionar sobre el papel de las instituciones como espacios de aprendizaje, diálogo y encuentro entre generaciones y culturas. Una pieza, que según indican desde el propio Museo de Automoción, cobra especial significado al coincidir con el Día Internacional de los Museos 2026.

Ford T 3 | Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS)

Se fabricó por primera vez en el año 1908, incorporando soluciones técnicas avanzadas para su época y fue concebido por Henry Ford con la ambiciosa idea de crear un coche para todos. Cinco años más tarde, en 1913, produjo un gran impacto con la introducción de la producción en cadena, que redujo el tiempo de fabricación de cada automóvil de más de doce horas a apenas noventa y tres minutos.

Ford T 1 | Museo de Historia de la Automoción de Salamanca (MHAS)

Actualmente, el Museo de la Historia de Automoción de Salamanca conserva cuatro versiones diferentes del Ford T dentro de su exposición permanente: un ejemplar importado por un vecino de Béjar y posteriormente transformado en Speedster en 1922 para competir y otras variantes de 1923 —Runabout, Tourer y Tudor—.