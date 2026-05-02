Formación digital gratuita con 261 actividades en capitales y zonas rurales en mayo

La Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por la formación digital con la programación de CyL Digital para el mes de mayo, que incluye un total de 261 actividades formativas gratuitas repartidas por toda la Comunidad.

De ellas, 151 se desarrollarán en los Espacios CyL Digital de las nueve capitales de provincia, mientras que otras 110 tendrán lugar en los Centros Asociados del medio rural, una red que ya alcanza 347 sedes y que permite acercar esta formación a pequeños municipios. A esta oferta se suman 15 cursos online para facilitar el acceso a quienes necesiten mayor flexibilidad horaria.

Los contenidos están orientados a competencias prácticas del día a día, como el uso de la administración electrónica, la banca online, redes sociales, herramientas de productividad o inteligencia artificial, incluyendo aplicaciones como ChatGPT.

El programa presta especial atención a colectivos con mayor riesgo de brecha digital, como personas mayores, desempleados, inmigrantes o personas con discapacidad, además de ofrecer formación específica para autónomos, emprendedores y pymes.

Como complemento, la iniciativa incluye la certificación oficial de competencias a través de TuCertiCyL, que en mayo pondrá en marcha 25 pruebas de evaluación, reforzando así las oportunidades de inserción laboral y desarrollo profesional de los participantes.