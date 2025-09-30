Formación y empleo juvenil: Salamanca lanza la Escuela de Animación y Tiempo Libre

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre, una iniciativa diseñada para ofrecer formación lúdico-creativa dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral. El concejal de Juventud, Pedro Martínez, destacó que esta escuela representa una "oportunidad para la formación de los jóvenes en el ámbito del ocio y tiempo libre", un sector con una creciente demanda de profesionales cualificados.

La programación 2025/2026 combina acciones presenciales y online, con la mayoría de los cursos siendo gratuitos (a excepción de las titulaciones oficiales). La formación arranca este mismo octubre de 2025 con cursos presenciales como el de ‘Técnicas y recursos de programas de madrugadores, tardones y ludotecas’ y la primera edición de la Titulación oficial JCYL de monitor de tiempo libre. En la modalidad online, se ofrecerán ‘Herramientas de ofimática’ y ‘Mediación y resolución de conflictos’. En el primer trimestre de 2026, la oferta incluirá la segunda edición del Monitor de Tiempo Libre, ‘Primeros auxilios básicos’ y ‘Especialidad JCYL Jóvenes con necesidades especiales’.

Para participar, los jóvenes deben estar empadronados en Salamanca o, al menos, trabajar o cursar estudios en la capital. Las plazas son limitadas (15 para cursos presenciales y 25 para online) y la selección se realizará por estricto orden de inscripción. Las inscripciones para los cursos de 2025 comienzan mañana, 1 de octubre, a las 10:00 horas, y se gestionan a través de la web municipal https://aytosalamanca.es/w/escuela-tl. Aquellos interesados en la programación de 2026 podrán inscribirse a partir del 12 de enero. En caso de dudas, los jóvenes pueden dirigirse al Espacio Joven del Ayuntamiento.