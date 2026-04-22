‘FormaciÓn: planes de vida’: el nuevo proyecto de Salamanca para la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista

Carmen Calvo, presidenta de la Asociación de Padres y Terapeutas de Personas con Autismo o Trastornos Generalizados del Desarrollo de Salamanca, y Miriam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, han realizado la presentación de ‘FormaciÓn: planes de vida’, un proyecto para incluir social y laboralmente a las personas con TEA o grandes necesidades de apoyo.

De este modo, el Ayuntamiento de Salamanca ha reafirmado la estrecha colaboración que tiene con Ariadna, fomentando los programas para la atención logopédica y psicológica, así como el mantenimiento de la autonomía funcional.

‘FormaciÓn’ es un programa dual orientado a las habilidades y competencias generales para el empleo, y así desempeñar puestos de trabajo con empresas de la ciudad. Previamente, se realizará una formación teórica en las instalaciones de Ariadna en ‘Los Cedros’ y en otras de lavandería industrial.

De este modo, se aplican escenarios reales de trabajo a las personas con TEA, siempre con acompañamiento y asesoramiento por parte de la asociación. Así pues, se proporcionan herramientas laborales para el día a día para tener una vida plena en la etapa adulta.

Por último, cabe destacar que Ariadna y Ayuntamiento de Salamanca llevan trabajando juntos desde hace años, mostrando estos frutos en los espacios decididos por parte de los segundos a los primeros o participando en programas de formación.