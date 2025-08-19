Un fotógrafo salmantino gana el Concurso de Fotografía Botánica de Castilla y León con la imagen de una orquídea

Una fotografía de una orquídea autóctona, capturada en Babilafuente (Salamanca), ha sido la gran ganadora del Concurso de Fotografía Botánica de Castilla y León. El certamen, organizado por la Asociación Botánica de Castilla y León, celebró su entrega de premios el pasado domingo 17 de agosto en la localidad salmantina de Linares de Riofrío.

El autor de la imagen premiada es Javier Domínguez Calvo, quien logró inmortalizar la belleza de una orquídea de largas brácteas (Himantoglossum robertianum L.). Este primer premio busca reconocer el talento de los fotógrafos de la comunidad, al tiempo que destaca la rica flora de la región.

Orquídea | Javier Domínguez Calvo

El segundo puesto fue para Víctor Javier Marugán Rábano, de Ávila, por su fotografía de una orquídea abejera amarilla (Ophrys lutea L.), tomada en Íscar (Valladolid). El tercer galardón lo recibió Daniel Rebollo Sánchez, gracias a su imagen “Detalle silvestre”, que retrata una relojera (Erodium cicutarium L.) capturada en Cabeza del Caballo (Salamanca).

Desde la organización del evento, se subraya que el objetivo principal de estos premios es doble: por un lado, valorar el trabajo de los fotógrafos participantes, y por otro, dar visibilidad a la vasta riqueza botánica de Castilla y León. Además, buscan promover el turismo botánico como una herramienta clave para el desarrollo de las zonas rurales.