Francisco de Vitoria, protagonista del Día del Libro en Salamanca: "Su visión humanista estará muy presente en esta jornada cultural"

Los soportales de la Plaza Mayor acogerá este jueves, 23 de abril, los puestos de las veinticinco librerías participantes del Día del Libro, que en esta edición, coincidiendo con el V Centenario de la Escuela de Salamanca, está dedicada a la figura de Francisco de Vitoria, "uno de los legales intelectuales más influyentes de nuestra historia", ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo.

"Su visión humanista estará muy presente en esta jornada cultural, que vuelve a rendir un homenaje a los hombres y mujeres que, a través de sus libros, comparten con los lectores su conocimiento, sabiduría, historias y experiencias con las que aprender, crecer y, por supuesto, soñar", ha añadido el edil, que agradece igualmente la "profesionalidad y profunda dedicación" de los libreros.

Descuentos y concierto de la Banda Municipal de Música

Día del Libro en anteriores ediciones antes de la pandemia

Las librerías ofrecerán un 10 por ciento de descuento y, con cada libro, repartirán uno de los 10.000 marcapáginas numerados y editados por el Ayuntamiento de Salamanca con la imagen de Francisco de Vitoria. Los compradores también podrán acudir al zaguán del consistorio para plasmar un sello conmemorativo en sus adquisiciones.

Asimismo, la Banda Municipal de Música, fiel a su cita con el Día del Libro, ofrecerá un concierto a las 12:00 horas en la Plaza Mayor de Salamanca, donde interpretará un programa compuesto por pasodobles, intermedios de zarzuela y música de cine.

García Carbayo invita a todos los salmantinos a "disfrutar de las actividades programadas, recorrer las librerías y dejarse acompañar por los libros" en un día que se constituye como "una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el vínculo entre Salamanca y la cultura escrita".