Francisco de Vitoria toma la fachada del convento de San Esteban para contar su historia

Videomapping en la fachada de la iglesia de San Esteban por la conmemoracion de el V Centenario de la Escuela de Salamanca

La voz y la imagen simuladas de Francisco de Vitoria han tomado la fachada de San Esteban, el convento en el que vivió, enseñó y “aquí sigo descansando”, como cuenta él mismo desde este jueves, 9 de abril, y contará de domingo a jueves hasta el 9 de mayo.

Se trata de una proyección audiovisual que usa la técnica del videomapping, ya conocido y usado en varios eventos en la ciudad, con la que el Ayuntamiento de Salamanca quiere poner en valor la importancia de la figura del fraile dominico y su influencia en la Escuela de Salamanca.

Precisamente, este evento se lleva a cabo dentro de la programación de la conmemoración del V centenario de la Escuela de Salamanca y se ha inaugurado este jueves con la actuación de la Banda Municipal de Música de Salamanca.

Un espectáculo en el que el propio Fray Francisco de Vitoria toma la palabra para demostrar a los presentes la importancia de su influencia: “Una idea puede viajar más lejos que cualquier navío”, “Gobernar bien empieza por pensar bien” o “Pensar bien no es apartarse del mundo, sino hacerse responsable de él”, son algunas de las ideas que plasma su voz simulada.

Francisco de Vitoria (1483–1546) fue un fraile dominico, catedrático en la Universidad de Salamanca y una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental. Se le considera el padre del Derecho Internacional y un pionero de los Derechos Humanos.

El pensamiento de Francisco de Vitoria dio origen a lo que hoy conocemos como la Escuela de Salamanca. Sus ideas influyeron directamente en las Lyes de Indias (para proteger a los nativos americanos) y sentaron las bases para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la creación de la ONU.

El videomapping se proyectará del 9 de abril al 9 de mayo. De domingo a jueves habrá un pase, a las diez de la noche; mientras que los viernes y sábados, así como los días 22, 23 y 30, se ampliarán a dos: a las 22:00 y a las 22:30 horas.