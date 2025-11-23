Un frente asociado a una borrasca dejará este lunes lluvia en Salamanca y el resto de la mitad norte

Un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo dejará este lunes precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur de forma menos intensa, aunque sin descartar con persistencia en zonas de los Sistemas Central e Ibérica norte, pudiendo llegar al final del día a las islas Baleares.

En concreto, se esperan acumulaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia con precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes en dicha comunidad y zonas del Cantábrico oriental sin descartar alguna tormenta aislada.

En Canarias, se espera calima con altas concentraciones en las islas más orientales y durante la primera parte del día en las centrales.

Respecto a las temperaturas, las máximas irán en descenso en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular, mientras que se registrarán ligeros ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el noroeste y Pirineos y en ascenso en el resto de la Península, que podrá ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. En Canarias, ascensos de las temperaturas pudiendo subir las mínimas de forma notable en cumbres y medianías de Gran Canaria y Tenerife.