Un frente atlántico traerá un descenso brusco de las temperaturas máximas a principios de la semana en Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) notifica la entrada de un frente atlántico en la península ibérica, que ya se hizo notar este pasado domingo y que afectará a principios de esta semana, lunes y martes, a la provincia de Salamanca, provocando, según señala Europa Press, “un aumento de la inestabilidad en el oeste y norte peninsular”.

El descenso de las temperaturas es bastante reseñable, pasando en el caso de Salamanca capital de los 28 grados del final de la semana pasado a los 20-23 de este inicio de semana, siendo estas las temperaturas máximas, y descendiendo las mínimas hasta los 9 grados.

A partir del miércoles, las temperaturas volverán a aumentar hasta el fin de semana con 31 grados previstos para el miércoles 3 de septiembre y 33 grados para el viernes y el sábado. En este caso, las mínimas no bajarán de los 12 grados, según las previsiones de la Aemet.