Fresas de Huelva gratis en la Gran Vía de Salamanca este miércoles

Si estas en la Gran Vía este miércoles a mediodía podrás recoger una tarrina de fresas gratis que repartirán desde la Unión de Pequeños Agricultores. En concreto, se regalarán entre los viandantes 1.000 tarrinas de fresas procedentes de Huelva con el objetivo de concienciar a los consumidores de la importancia de apostar por el producto nacional.

El reparto comenzará a las 11.45 horas en la Plaza de la Constitución y está enmarcado en la campaña #YoComoFresasdeHuelva que está recorriendo diversos puntos de España.

El objetivo de la campaña es "defender el producto español, frente a la invasión de los mercados de fresa procedentes de marruecos, que como se ha constatado en múltiples ocasiones, se producen con productos o dosis de los mismos prohibidos en la Unión Europea, y que las cláusulas y contingentes de importación de los acuerdos se incumplen sin ninguna consecuencia. Por este motivo, el consumo de producto Español, da una garantía y tranquilidad que no se puede garantizar de los productos importados de países tercero", aseguran desde la organización agraria.

En el acto reivindicativo participarán el secretario general de UPA Salamanca, Carlos Sánchez; el vicesecretario general de UPA Salamanca, Alberto Sánchez; el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González; y el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra Chaves.