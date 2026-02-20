El fuerte crecimiento de Salamanca contrasta con la caída exportadora de Castilla y León en 2025

Castilla y León ha cerrado 2025 con un balance que destaca por los contrastes en lo que a exportaciones se refiere.

Después de alcanzar un récord histórico en 2024, en 2025 se registró una bajada del 6,1%, traducido en términos internanuales.

Curiosamente, esa cifra contrasta con la tendencia nacional, en la que las ventas al extranjero ascendieron un 0,7 %. Pese al retroceso en las ventas, la balanza comercial regional sigue siendo positiva, con un superávit de 3.548 millones de euros.

El principal motivo de este freno exportador se encuentra en el comportamiento de la automoción. El material de transporte, que representa el 32,6% de todo lo que vende la región (6.541 millones de euros), sufrió una contracción del 9,6%. A este descenso se sumó el de la maquinaria y material eléctrico, que cayó un 7,7%. En el lado opuesto, los sectores que mejor aguantaron el tipo fueron la industria química, con un crecimiento del 8,9%, y la pasta de madera y celulosa, que repuntó un 6,7%.

En el análisis por provincias, el peso económico sigue concentrado en el eje Valladolid-Burgos. Valladolid acaparó el 46,9% de las ventas totales, seguida de Burgos con un 21,7% y Palencia con un 7,8%. Sin embargo, en términos de dinamismo, Salamanca se convirtió en la gran protagonista del año al registrar un espectacular crecimiento del 20,8% en sus exportaciones. Este dato sitúa a la provincia charra muy por delante de los discretos avances de Valladolid (4,3%) o Burgos (4,9%), y contrasta radicalmente con el desplome de Palencia, cuyas ventas cayeron un 51,7%.