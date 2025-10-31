Fuertes lluvias pondrán en alerta amarilla al sur de Salamanca durante este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en la provincia de Salamanca para este viernes, 31 de octubre, ante la previsión de precipitaciones que podrían alcanzar hasta 60 milímetros en 12 horas, especialmente en el sur de la provincia y en el área del Sistema Central.

El aviso estará vigente desde las 10:00 hasta las 23:59 horas, un periodo durante el cual se esperan lluvias persistentes y localmente intensas, que podrían ir acompañadas de tormentas en algunos puntos.

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el entorno de la Sierra de Béjar y Candelario, extendiéndose hacia otras zonas del sur salmantino. En la capital y el norte de la provincia, las lluvias serán más intermitentes, aunque también se prevén cielos cubiertos durante toda la jornada.

Este episodio de lluvias se enmarca en la llegada de una borrasca atlántica que afectará a gran parte del oeste peninsular, dejando acumulaciones importantes también en las provincias vecinas de Ávila y Zamora, donde la Aemet mantiene el mismo nivel de aviso.