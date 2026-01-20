Fuertes vientos obligan este miércoles a cerrar espacios verdes y zonas infantiles en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha activado medidas preventivas ante la alerta por fuertes rachas de viento con el objetivo de garantizar la seguridad de peatones y viandantes. Como actuación principal, este miércoles 21 de enero se cerrarán varias zonas verdes y espacios arbolados de la ciudad.

En concreto, permanecerán clausurados la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

El cierre se mantendrá hasta que remitan las rachas de viento y mejoren las condiciones meteorológicas, evitando así riesgos por la posible caída de ramas u otros elementos.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía extremar las precauciones, protegerse del viento y retirar objetos de terrazas, balcones y azoteas que puedan desprenderse. Además, ha informado de que los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines se encuentran activados y preparados para atender cualquier incidencia que pueda producirse.