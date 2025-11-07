Función pública se abre a negociar una subida salarial para empleados públicos
El ministerio se compromete a presentar una oferta económica tras la presión sindical, mientras CSIF exige efectos retroactivos a enero
El Ministerio de Función Pública, tras las movilizaciones impulsadas por CSIF, UGT y CCOO, se ha mostrado dispuesto a negociar una subida salarial para los empleados públicos, buscando desbloquear la congelación de las nóminas de este año. Sin embargo, aún no se han concretado cifras que garanticen la recuperación del poder adquisitivo perdido.
Función Pública ofrece un acuerdo salarial de carácter plurianual (2026-2028), que incluirá una subida para 2025 claramente diferenciada. Este acuerdo constaría de una parte económica fija y otra variable, cuyas cuantías aún no se han especificado. Adicionalmente, se negociarán mejoras en materia de empleo público y condiciones laborales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, valora la voluntad del Ministerio, pero exige que la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año. CSIF considera que el Gobierno puede aprobar un decreto urgente que revalorice las retribuciones de forma similar a lo que ocurre con las pensiones y el salario mínimo interprofesional, además de un porcentaje adicional para recuperar el poder adquisitivo perdido.
La negociación continuará el próximo martes, 11 de noviembre, centrándose en la parte de empleo. La oferta económica del Ministerio se presentará en una reunión posterior, fijada para el 19 de noviembre. CSIF también reclama la eliminación de la tasa de reposición, la agilización de procesos selectivos, y mejoras en condiciones laborales (como la jornada de 35 horas, teletrabajo y la carrera profesional), así como garantizar una prestación sanitaria de calidad en el mutualismo administrativo.
También te puede interesar
Lo último