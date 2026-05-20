Los funcionarios de prisiones será reconocidos como agentes de la autoridad

Sorprenden a un hombre con hachís entre la ropa interior al acceder a la cárcel de Topas

Los trabajadores de prisiones serán reconocidos como agentes de la autoridad tras el acuerdo que se ha alcanzado entre diferentes partidos políticos, entre ellos PP, PSOE y PNV, tras años de reivindicación y presión siendo el sindicato más representativo entre los funcionarios de centros penitenciarios.

Esto hace que la condición de los empleados cambie totalmente, con penas mayores ante futuras agresiones que se pudieran dar dentro de las cárceles, episodios que en algunas ocasiones han estado cerca de “ser asesinatos”, como han indicado CSIF a través de un comunicado.

Cabe destacar que esta reivindicación se ha dado durante muchos años atrás, con grandes reclamaciones y protestas que se han realizado en todos los puntos de España. Además, sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas, un recluso de Topas habría amenazado e insultado a una funcionaria, sumándose a otro tipo de agresiones que se han dado en el Centro Penitenciario salmantino.

De este modo, el cambio en la ley que regula la condición de los funcionarios de prisiones, supondrá reconocimiento legal ante todas las administraciones, saber que sus informes serán base suficiente para adoptar resoluciones, compensación económica por parte de la Administración en caso de daños personales o materiales sufridos durante el servicio, garantía de separación del resto de detenidos en traslados o ingresos en prisión, formación específica teórica y práctica obligatoria por parte de la Administración y garantías de seguridad para todos los trabajadores, incluyendo el personal laboral.