La Fundación AFIM protagonizará el nuevo capítulo de la propuesta ‘Historias con propósito’

Con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias en 2026, el Ayuntamiento de Salamanca tiene en marcha la campaña ‘Latidos Solidarios’. De esta manera, la propuesta busca reconocer “la importancia del voluntariado como motor de cambio social y como expresión activa de los valores de solidaridad, cooperación y participación ciudadana”.

Dentro de esta campaña, se encuentra ‘Historias con propósito’, una serie de capítulos con periodicidad mensual que, a través del canal de YouTube del Ayuntamiento y sus redes sociales, muestran testimonios de personas y entidades. Esta contará la labor de la Fundación AFIM a través de su delegada provincial, Mila Benavente, y de Emilio, una persona voluntaria.

El citado proyecto ‘Latidos Solidarios’, enmarcado en la Agencia Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca, propone un conjunto de acciones para dar mayor visibilidad al trabajo que realizan las personas y entidades de voluntariado. Además, buscan fomentar la implicación de nuevos sectores de la población, especialmente la juventud, y favorecer el encuentro, la formación y el intercambio de experiencias entre quienes dedican su tiempo y esfuerzo al bienestar común.