El futuro centro de salud ‘multibarrio’ de Salamanca entra en fase de redacción del proyecto

El futuro centro de salud ‘multibarrio’ que la Junta de Castilla y León construirá en Salamanca para mejorar la atención sanitaria en varios barrios de la ciudad continúa su avance. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de redacción, según confirmó este miércoles el alcalde, Carlos García Carbayo.

La nueva infraestructura sanitaria, que atenderá a los vecinos de San José, La Vega, El Tormes, El Zurguén y el Teso de la Feria, se ubicará en una parcela municipal próxima al cuartel de la Guardia Civil, un terreno que fue cedido por el Ayuntamiento y cuya localización ha sido consensuada con los propios vecinos.

El anuncio se produjo durante una visita del regidor a las obras de renovación del barrio de La Vega, situado muy cerca del futuro centro. “Desde el Ayuntamiento siempre hemos colaborado con la Junta para elegir la mejor ubicación posible, y finalmente se ha optado por esta parcela, teniendo en cuenta también la opinión de los residentes”, destacó García Carbayo.

La Gerencia Regional de Salud ha licitado por 320.650 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución, además de la dirección facultativa y la coordinación en materia de seguridad y salud. La inversión global prevista, que incluye construcción, equipamiento tecnológico y mobiliario, superará los cinco millones de euros.

El centro contará con una superficie construida aproximada de 2.500 metros cuadrados, de los cuales 1.679 serán útiles. Se proyectan 109 espacios destinados a mejorar la atención sanitaria de 12.595 pacientes, incluidos 1.561 menores de 14 años.

“Ojalá, una vez redactado el proyecto, las obras puedan avanzar con la misma rapidez que las del Centro de Salud de Prosperidad. Eso será una buena noticia para todos los salmantinos, que seguirán recibiendo una atención sanitaria de primera calidad”, concluyó el alcalde.